Президент Литвы предложил Европе план действий для поддержки Украины 19.02.2025, 19:53

Гитанас Науседа

Науседа подчеркнул, что европейские государства «должны действовать сейчас, чтобы укрепить безопасность Европы».

Литовский президент Гитанас Науседа призвал европейские государства к немедленным действиям для поддержки Украины и укрепления безопасности континента.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал в X (Twitter).

Науседа подчеркнул, что европейские государства «должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы». Он предложил свой план таких действий, среди которых:

- Реальные гарантии безопасности для Украины – «членство в НАТО должно оставаться на столе переговоров».

- Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны оставаться до прекращения агрессии.

- Безотлагательное финансирование вооружений и 10 млрд евро для украинской оборонной промышленности.

- Арест замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт.

- Ускоренное вступление в ЕС – целевая дата до 2030 года.

«Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе», – подытожил президент Литвы.

Его пост появился на фоне проведения в Париже в среду, 19 февраля, второго саммита онлайн, где должны обсудить Украину и европейскую безопасность.

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