Три подряд победы Турции над россиянами в новейшей истории 1 19.02.2025, 20:13

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Почему Киеву важна Анкара?

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет не справедливого мира, а быстрых простых решений. Остальное легче добиться давлением на Украину, а не РФ. В таких условиях Киев стремится расширить круг участников переговорного процесса, в том числе включить Турцию.

Что изменится для Украины при таких условиях – в материале «Апострофа».

18 февраля, после визита в Объединенные Арабские Эмираты, президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. В начале визита вместе с первой леди они официально открыли новое здание украинского посольства в Анкаре. В посольстве состоялась встреча с представителями украинской общины.

Владимир Зеленский вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «подробно обсудили все глобальные процессы, которые могут привести к окончанию войны России против Украины, в частности, важность совместной работы над гарантиями безопасности для Украины». В фокусе также были экономические вопросы, взаимодействие в сфере образования, продовольственной безопасности, проблема возвращения наших граждан из российской неволи.

В свете последних неприятных новостей из Саудовской Аравии Зеленский подчеркнул, что Турция должна быть вовлечена в переговорный процесс по окончании войны.

«Украина, Европа - в широком смысле, а это и Евросоюз, и Турция, и Британия, - должны быть привлечены вместе с Америкой к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности, касающихся судьбы нашей части мира», - сказал он.

«За последнее время, на мой взгляд, это единственное очень правильное заявление относительно внешней политики. Норманский формат был очень плохим, потому что Германия и Франция - традиционные союзники России со времен Российской империи… Великобритания всегда была оппонентом России, как и Турция. Когда Зеленский заявил, что кроме ЕС должна быть Великобритания и Турция – это то, что нужно было делать давным-давно», – комментирует политолог Виталий Бала.

В ходе визита Зеленского Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и предложил Турцию в качестве площадки для мирных переговоров.

«Хорошо, что у Эрдогана есть такая позиция, и не только у Эрдогана – Китай, Иран не признают русскими ни одной аннексированной территории в Украине. И то, что Эрдоган, несмотря на свои стратегические партнерские отношения с Россией, регулярно заявляет о территориальной целостности Украины - это хорошо… Но надо понимать: не будет Эрдоган играть на нашей стороне. Он желает выступать в роли посредника. И здесь наши интересы совпадают – для нас сейчас важно сделать конструкцию мирных переговоров более разнообразной, чтобы там был ЕС и чтобы не только США выступали в роли посредника. Потому что при нынешней позиции Трампа, к сожалению, есть риски, что Трамп может уступать Путину в переговорном процессе», – заметил политолог Владимир Фесенко.

В то же время у Турции свой интерес.

- Турция очень заинтересована в территориальной целостности и не хочет усиления России в Черноморском бассейне. Поэтому их позиция не проукраинская, а протурецкая, – говорит заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Турция – очень мощная страна с точки зрения армии. Турецкая армия – это миллион. ВПК – это серьезная военная сила, это во-первых. Во-вторых, Турция заинтересована в том, чтобы Украина сохранила территориальную целостность, включая Крым. Очевидно, они рассматривают татар как союзников», – отмечает политолог Александр Палий.

Впрочем, то, что глава украинского государства назначил новым послом Украины в Турции Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденного из российского плена летом прошлого года, - не свидетельствует об амбициях власти вернуть Крым.

«Сейчас нет, к большому сожалению, предпосылок для возвращения Крыма, и не только Крыма. Будем реалистами. У нас сейчас задача гораздо более прозаическая и более драматическая – надо выстоять», – отмечает Фесенко.

В целом, потенциал влияния стран Ближнего Востока на переговоры о мире в Украине не стоит преувеличивать, считает Данилов.

«В ходе переговоров разве что Саудовская Аравия может какую-то роль сыграть как страна, которая принимает у себя эти переговоры. Саудиты пытались войти в игру, пригласить украинскую делегацию. Но в целом их влияние не так велико и не так значительно», - прокомментировал он.

Турция все-таки способна усилить Украину, считает Палий. Он обращает внимание на то, что «у россиян зубы на турок, но и у турок амбиции очень серьезные».

«Турция с пафосом громко изгнала россиян из Сирии, перед этим в Идлиби, была история в Ливии, где они тоже имели с россиянами проблемы и фактически победили. Три подряд победы турок над россиянами в новейшей истории. Особенно россиян получила история с Сирией, где они просто вылетели как пробка. Конечно, это при участии украинцев, потому что мы знаем, что 20 наших операторов беспилотников обучали местных сирийских повстанцев. Но что такое 20? Это мизер. Но с таким мизером мы вместе с турками и конечно, самое главное – сирийцами, поломали все российские авианосцы, авиабазу…» – вспомнил он.

В общем, Путину очень не хотелось бы видеть за столом переговоров Турцию, говорят эксперты. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении.

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