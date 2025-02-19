Советник главы Офиса Зеленского предположил, что Трамп заманивает Путина в ловушку 8 19.02.2025, 20:22

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Михаил Подоляк

Речь идет про контроль энергетических рынков РФ.

Последними политическими заявлениями США, возможно, просто заманивает Россию в ловушку, чтобы контролировать через специфическое посредничество энергетические российские рынки и выходы на внешние продажи.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ключевой вопрос (или риторический – как хотите): зачем представители явно доминирующей страны (США) добровольно и невероятно быстро отдают лидерство в глобалистике, глобальном влиянии, модерации переговорных процессов России, которая на самом деле уже была аутсайдером, потерявшим репутацию и глобальные влияния?», - спрашивает он.

Среди вариантов Подоляк называет желание США заманить Россию в ловушку и контролировать энергетические российские рынки и выходы на внешние продажи или получить положительный для себя «информационный шторм» от быстрого решения проблемы «войны и мира в Европе» и перейти к другим громким информационным темам.

Однако советник главы Офиса президента не исключает и неготовность США к полноценному глобальному лидерству в условиях тяжелейших вызовов.

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