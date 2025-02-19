закрыть
19 февраля 2025, среда, 21:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Советник главы Офиса Зеленского предположил, что Трамп заманивает Путина в ловушку

8
  • 19.02.2025, 20:22
  • 4,362
Советник главы Офиса Зеленского предположил, что Трамп заманивает Путина в ловушку
Михаил Подоляк

Речь идет про контроль энергетических рынков РФ.

Последними политическими заявлениями США, возможно, просто заманивает Россию в ловушку, чтобы контролировать через специфическое посредничество энергетические российские рынки и выходы на внешние продажи.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ключевой вопрос (или риторический – как хотите): зачем представители явно доминирующей страны (США) добровольно и невероятно быстро отдают лидерство в глобалистике, глобальном влиянии, модерации переговорных процессов России, которая на самом деле уже была аутсайдером, потерявшим репутацию и глобальные влияния?», - спрашивает он.

Среди вариантов Подоляк называет желание США заманить Россию в ловушку и контролировать энергетические российские рынки и выходы на внешние продажи или получить положительный для себя «информационный шторм» от быстрого решения проблемы «войны и мира в Европе» и перейти к другим громким информационным темам.

Однако советник главы Офиса президента не исключает и неготовность США к полноценному глобальному лидерству в условиях тяжелейших вызовов.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук