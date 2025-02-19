Банки массово вводят изменения по вкладам 1 19.02.2025, 20:33

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Ограничения коснулись валютных вкладов.

Сразу несколько банков ввели изменения по вкладам. К примеру, «Альфа-Банк» сообщил об ограничениях по пополнению долларовых депозитов. А «Беларусбанк» поднял ставки по рублевым. «Зеркало» рассказало подробности.

Ограничение по валютным вкладам

«Альфа-Банк» объявил, что с 20 февраля нельзя будет пополнять некоторые ранее открытые долларовые вклады. Это касается безотзывных вкладов «Альфа Вклад» и открытых после 11 декабря прошлого года сроком на 5, 15 и 25 месяцев. А также «Альфа Private», заключенного после 13 декабря на 15 месяцев.

Банк уточняет, что возможность ограничения пополнения была изначально прописана в условиях договора.

Также «Альфа-Банк» объявил, что с 20 февраля изменит ставки по некоторым депозитам. Новшество затрагивает безотзывные вклады в долларах.

Новые ставки по рублевым депозитам

«Беларусбанк» с 19 февраля повысил процентные ставки по новым безотзывным вкладам в рублях.

Депозит «Правильный выбор» предлагают под 10,5% годовых на 45 дней и 11,4% на три месяца. Такой же процент — 11,4% — установлен для вклада «Безотзывный для нерезидентов» на три месяца.

Вклад «Сберегай онл@йн» на четыре месяца теперь оформляется под 11,7% годовых. Онлайн-вклад «Правильный выбор» предлагают под 10,7% на 45 дней, 11,6% на три месяца, а в рамках продукта «Изи-карта» — 11,65% годовых на тот же срок.

«Банк Решение» также объявил о повышении ставок по вкладам в рублях. Это затронуло депозиты «Формула успеха», «Online решение», «Online решение NEW» и «Почтенный».

«РРБ-Банк» заявил «о значительном повышении» c 20 февраля процентных ставок по вкладам физлиц в беларусских рублях. К примеру, безотзывный на два месяца можно открыть под 10,4% годовых, а на семь месяцев — под 12%.

«Сбер Банк» с 11 февраля увеличил ставки по новым безотзывным кредитам в рублях «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» со сроком размещения 366−549 дней. Теперь они составляют от 14,75% до 15,25%.

Привлекательнее размещать депозиты в нацвалюте стало также и в «Технобанке». Ставки по вкладам в рублях увеличились следующим образом: на «Скарб» — на 0,1 процентного пункта (до 14,1% годовых), на «Перспектива» — на 0,4 процентного пункта (до 14,5% годовых), а на «Соло» — на 1,5 процентного пункта (до 5,5% годовых).

«ВТБ Банк» поднял ставки по новым вкладам в беларусских рублях на сроках размещения до года. Так, максимальная ставка по «коротким» депозитам «Мои условия онлайн» составляет 14,1% годовых.

«Банк БелВЭБ» в конце января увеличил процентные ставки по вкладам в беларусских рублях для физлиц. Они варьируются от 10,5% до 15% годовых. «Белгазпромбанк» поднял ставки по депозитам с 22 января.

Новшество для компаний

«Банк БелВЭБ» с 24 февраля откорректирует правила заключения договоров срочных банковских вкладов с корпоративными клиентами. «В документы внесены изменения в части возможности установления по депозитам в российских рублях переменной процентной ставки, а также коррекционные правки», — уточняет финучреждение.

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