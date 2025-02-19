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Подоляк: Прекращение огня на фронте не будет равно окончанию войны

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  • 19.02.2025, 21:27
Подоляк: Прекращение огня на фронте не будет равно окончанию войны
Михаил Подоляк

Нужно добиваться полноценного справедливого мира, а не просто остановки боевых действий.

Установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Прекращение огня - это означает финал войны? Если исходить из точки зрения, что люди немножко не понимают реалий, и немножко не понимают, что такое война, и кто является агрессором, то тогда да, ты прекратил войну, вышел и сказал: «Смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это же означает, что война не прекратилась на самом деле», - объясняет Подоляк.

По его словам, Россия продолжит «ползучую агрессию», в том числе и против других европейских стран. Именно поэтому простое прекращение огня, по мнению Подоляка, не принесет устойчивого мира.

- Госсекретарь США Марко Рубио же говорит об этом, что «мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут там частично удовлетворены тем, что есть прекращение огня» и «мы хотим получить долговременный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации». А при таком подходе «давайте быстро на любых условиях, а тем более на условиях России, прекратим огонь» - ну это точно не о реализации справедливой концепции или концепции долговременной, - отметил Подоляк.

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