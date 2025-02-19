Зеленский после переговоров с Рютте: Нельзя дать Путину снова всех обмануть
- 19.02.2025, 21:35
Перед любыми переговорами с РФ Украина должна получить четкие гарантии безопасности.
Перед любыми переговорами с Россией Украина должна получить четкие гарантии безопасности. Российскому диктатору Путину нельзя снова позволить обмануть всех, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам главы украинского государства, он провел хороший и содержательный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. В частности, обсуждалась встреча президента Украины с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой поднимался вопрос роли Анкары в предоставлении гарантий безопасности.
- В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США, - отметил Зеленский.
Генсек НАТО в свою очередь проинформировал о встрече с спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Его важные месседжи совпадают с целью Украины достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня. Необходима уверенность в том, что Россия не повторит полномасштабное вторжение.
При этом Зеленский и Рютте обсудили будущие контакты с партнерами и скоординировали дальнейшие шаги.
- Нельзя дать Путину снова всех обмануть. Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения продолжительного мира являются сильные гарантии безопасности, - добавил Зеленский.
Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский написал о необходимости не дать Путину обмануть всех после неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа в его адрес. В частности, американский лидер упоминал «низкую поддержку» Зеленского среди украинцев.