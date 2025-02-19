В Польше недалеко от белорусской границы упал военный дрон

В Польше недалеко от белорусской границы упал военный дрон1
- 19.02.2025, 21:45
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Подробности.
Военный дрон упал на территории частного дома в польской деревне Огродники недалеко от Бельска-Подляского. Это примерно в 30 километрах от границы с Беларусью, пишет TVN24.
Инцидент произошел еще 8 февраля, но известно о нем стало сейчас. Во время выполнения задания у дрона возникли технические проблемы, и оператор запустил процедуру безопасной посадки. В результате раскрылся парашют, и дрон приземлился на частной территории. Местный житель увидел аппарат и сообщил о находке в полицию, после чего его забрали военные.
Военные утверждают, что это был не боевой дрон, а разведывательный аппарат. Его вес составляет 6,5 килограмма, а размах крыльев — 2,2 метра. Такой дрон считается небольшим. Военные говорят, что аппарат не представлял угрозы для местных жителей.