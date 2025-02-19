В Австралии более 150 косаток массово выбросились на сушу 5 19.02.2025, 21:49

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Ученые не могут понять, что с ними случилось.

В Австралии на берегу Тасмании произошла трагедия — 157 косаток выбросились на сушу. По сообщениям местных властей, попытки спасти 90 животных не увенчались успехом, пишет Bild.

Команда морских биологов и ветеринаров прибыла на место накануне утром. Специалисты пытались вернуть несколько животных в воду, но, как заявила представитель организации Tasmania Parks and Wildlife Service Шелли Грэм, эти попытки были безрезультатными. В итоге власти пришли к выводу, что единственным гуманным выходом будет усыпление выживших животных.

Изначально о выбросившихся на берег косатках властям сообщили местные жители. По оценкам специалистов, это первый случай массовой гибели косаток за последние полвека. По предварительной информации, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.

Причины такого поведения косаток остаются неизвестными. Для поиска других выброшенных на берег животных власти задействовали вертолеты. Однако, по словам исследователей, на расстоянии 10 километров от места инцидента новых случаев обнаружено не было.

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