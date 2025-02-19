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Макрон провел вторую встречу с европейскими лидерами по поводу войны в Украине

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  • 19.02.2025, 22:03
  • 2,620
Макрон провел вторую встречу с европейскими лидерами по поводу войны в Украине
Эммануэль Макрон

Европейские страны прорабатывают общую позицию по Украине и коллективной обороне.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 февраля продолжил консультации со своими европейскими партнерами, чтобы найти общую позицию по Украине и коллективной обороне. Об этом сообщает TF1 со ссылкой на Елисейский дворец.

После первого неформального мини-саммита, который прошел 17 февраля в Елисейском дворце с участием семи европейских стран, включая Соединенное Королевство, в среду в формате видеоконференции собрались 19 глав государств и правительств стран – членов ЕС или НАТО (Норвегия, Канада, Исландия).

Лично присутствовали только исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. На встрече дистанционно присутствовали главы государств и правительств трех стран Балтии, Кипра, Финляндии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Греции, Ирландии, Исландии, Португалии, Швеции, Словении и Чешской Республики, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Франции пообещал встретиться с 27 главами государств до конца недели.

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