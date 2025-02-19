Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Дубае 4 19.02.2025, 22:05

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Арина Соболенко

Белоруска уступила 38-й ракетке Кларе Таусон.

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко в очередной раз сенсационно вылетела с «тысячника».

На этот раз она уступила 38-й ракетке мира Кларе Таусон (Дания). Итоговый счет — 3:6, 2:6.

Напомним, что на предыдущем турнире в Дохе Арина проиграла уже в первом круге.

Турнир категории WTA-1000 Dubai Duty Free Tennis Championship проходит в ОАЭ с 16 по 22 февраля.

Призовой фонд хардовой турнира в Дубае составляет $ 3 664 963 (в прошлом сезоне он составлял $ 3 211 715).

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