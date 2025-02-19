закрыть
19 февраля 2025, среда, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Дубае

4
  • 19.02.2025, 22:05
  • 1,714
Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Дубае
Арина Соболенко

Белоруска уступила 38-й ракетке Кларе Таусон.

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко в очередной раз сенсационно вылетела с «тысячника».

На этот раз она уступила 38-й ракетке мира Кларе Таусон (Дания). Итоговый счет — 3:6, 2:6.

Напомним, что на предыдущем турнире в Дохе Арина проиграла уже в первом круге.

Турнир категории WTA-1000 Dubai Duty Free Tennis Championship проходит в ОАЭ с 16 по 22 февраля.

Призовой фонд хардовой турнира в Дубае составляет $ 3 664 963 (в прошлом сезоне он составлял $ 3 211 715).

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук