Шольц жестко ответил на заявления Трампа о Зеленском

Шольц жестко ответил на заявления Трампа о Зеленском3
- 19.02.2025, 22:13
- 6,054
Канцлер Германии назвал выпад президента США «неправильным и опасным».
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы «диктатором». Их он назвал «неправильными и опасными».
Об этом сообщает Spiegel.
«Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины», - заявил он.
Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.
«Никто не должен утверждать обратное», - констатировал Шольц.
Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.
«Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем», - уточнил он.