Шольц жестко ответил на заявления Трампа о Зеленском 3 19.02.2025, 22:13

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Олаф Шольц

Канцлер Германии назвал выпад президента США «неправильным и опасным».

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы «диктатором». Их он назвал «неправильными и опасными».

Об этом сообщает Spiegel.

«Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины», - заявил он.

Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

«Никто не должен утверждать обратное», - констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

«Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем», - уточнил он.

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