У станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» ночью будет много техники МЧС

У станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» ночью будет много техники МЧС2
- 19.02.2025, 22:28
- 1,406
В чем дело?
В ночь с 19 на 20 февраля 2025 года в Минске на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» пройдут совместные учения МЧС и Минского метрополитена.
Как уточнили в пресс-службе метрополитена, состоятся они 00:30 до 4.30.
«В связи с этим в ночное время ожидается прибытие различной пожарной аварийно-спасательной техники к этой станции метро», – сообщили в пресс-службе.
Но на деятельность метрополитена учения не повлияют – станция будет работать в штатном режиме.