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У станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» ночью будет много техники МЧС

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  • 19.02.2025, 22:28
  • 1,406
У станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» ночью будет много техники МЧС

В чем дело?

В ночь с 19 на 20 февраля 2025 года в Минске на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» пройдут совместные учения МЧС и Минского метрополитена.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, состоятся они 00:30 до 4.30.

«В связи с этим в ночное время ожидается прибытие различной пожарной аварийно-спасательной техники к этой станции метро», – сообщили в пресс-службе.

Но на деятельность метрополитена учения не повлияют – станция будет работать в штатном режиме.

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