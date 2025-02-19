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Президент Финляндии: Европа должна убедить США, что Украина не может проиграть войну

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  • 19.02.2025, 22:38
Президент Финляндии: Европа должна убедить США, что Украина не может проиграть войну
Александр Стубб

Сейчас важно оказать Украине необходимую поддержку и оказать необходимое давление на РФ.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что важнейшей задачей для Европы сейчас является убедить Соединенные Штаты, что Украина не может проиграть войну с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Yle.

По его мнению, самая большая опасность на сегодня заключается в том, что и США, и Россия ведут переговоры без Украины и Евросоюза.

Он подчеркнул, что сейчас важно оказать Украине необходимую поддержку и оказать необходимое давление на Россию.

«Мы должны убедить Соединенные Штаты, что Украина не может проиграть эту войну», - заявил президент Финляндии.

По словам Стубба, будущее Украины — это вопрос судьбы не только Украины, европейской безопасности и международной системы, но и позиции США как великой державы.

Сейчас самое важное — действовать, отмечает Стубб.

Лидер Финляндии добавил: «Сейчас появляется общее видение того, что будет делать Европа».

Также он отметил, что сейчас достигнута договоренность, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время предоставит резюме и принципы действий. Макрон также продолжит переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы также договорились, что лидеры европейских институтов в ближайшие дни объявят о том, как будет усилена европейская оборона», - резюмировал Стубб.

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