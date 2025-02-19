Президент Финляндии: Европа должна убедить США, что Украина не может проиграть войну

Президент Финляндии: Европа должна убедить США, что Украина не может проиграть войну3
- 19.02.2025, 22:38
Сейчас важно оказать Украине необходимую поддержку и оказать необходимое давление на РФ.
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что важнейшей задачей для Европы сейчас является убедить Соединенные Штаты, что Украина не может проиграть войну с Россией.
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Yle.
По его мнению, самая большая опасность на сегодня заключается в том, что и США, и Россия ведут переговоры без Украины и Евросоюза.
Он подчеркнул, что сейчас важно оказать Украине необходимую поддержку и оказать необходимое давление на Россию.
«Мы должны убедить Соединенные Штаты, что Украина не может проиграть эту войну», - заявил президент Финляндии.
По словам Стубба, будущее Украины — это вопрос судьбы не только Украины, европейской безопасности и международной системы, но и позиции США как великой державы.
Сейчас самое важное — действовать, отмечает Стубб.
Лидер Финляндии добавил: «Сейчас появляется общее видение того, что будет делать Европа».
Также он отметил, что сейчас достигнута договоренность, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время предоставит резюме и принципы действий. Макрон также продолжит переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
«Мы также договорились, что лидеры европейских институтов в ближайшие дни объявят о том, как будет усилена европейская оборона», - резюмировал Стубб.