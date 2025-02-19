Ученые обнаружили новый неожиданный фактор долголетия 19.02.2025, 22:48

Речь идет о чувстве благодарности.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружили, что чувство благодарности может существенно продлить жизнь. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, ученые проанализировали данные 49 275 участников среднего возраста 79 лет.

В 2016 году добровольцы заполняли анкеты, оценивая уровень своей благодарности. В 2019 году, когда 4608 участников уже умерли, ученые смогли определить, что у людей с высокими баллами по фактору благодарности риск смерти был на 9% ниже, чем у остальных участников.

Новые данные подтверждают, что благодарность может увеличить продолжительность жизни у пожилых людей, отметил ведущий автор исследования Ин Чэнь.

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