Зеленский проведет встречу с Келлогом 19.02.2025, 23:01

Кит Келлог

Фото: EPA

Она состоится 20 февраля.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог проведет в Киеве ряд встреч. В частности, он уже провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Зеленский подтвердил, что Келлог уже прибыл в Киев. Он проведет с ним встречу в четверг, 20 февраля.

«Он уже встречался с главком Сырским, с нашими руководителями разведок и специальных служб, также с руководителем моего Офиса. На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и работа с Америкой была конструктивной», — заявил он.

Он также добавил, что вместе с США и Европой мир может быть более надежным.

«Главное, чтобы это было не только нашей целью, но и общей с партнерами. Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны — войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации», — подытожил он.

Это первое видеообращение Зеленского с 13 февраля. Причина отсутствия видео официально не комментировали, однако известно, что президент Украины в этот период находился в международных поездках.

19 февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев с рабочим визитом.

Комментируя свой визит в украинскую столицу, спецпредставитель подчеркнул, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — подчеркнул Келлог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com