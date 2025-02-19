Дания увеличит расходы на оборону на $17 млрд 2 19.02.2025, 23:16

Для сдерживания России.

Дания потратит дополнительно 120 млрд крон ($17 млрд) на оборону к 2033 году. Об этом заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на брифинге в среду, пишет Bloomberg.

Около 50 млрд крон ($7 млрд) из них в этом и в следующем году будут направлены датским военным через так называемый «фонд ускорения», который будет финансироваться за счет смягчения фискальной политики Дании и более высоких, чем ожидалось ранее, бюджетных доходов.

Ранее в среду Министерство финансов Дании повысило оценку будущих доходов бюджета страны, заявив, что у правительства есть дополнительные 21,3 млрд крон для расходов до 2030 года.

По словам Поульсена, военные расходы в Дании в этом году составят 3,2% от валового внутреннего продукта. Дания также ускорит закупку оружия, отказавшись от обычных тендерных процессов и предоставив возможность главе вооруженных сил страны решать, как будет расходоваться дополнительное финансирование.

Этот план Дания разработала после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону, тогда как официальные лица США провели встречу с россиянами по поводу войны в Украине.

Дания выразила обеспокоенность тем, что поспешное прекращение огня может укрепить позиции Путина, в то же время рискуя подтолкнуть российского президента к противостоянию с НАТО, если он сочтет блок ослабленным или разделенным.

«У нас есть одно сообщение для министра обороны: покупайте, покупайте, покупайте», – заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на том же брифинге.

«Покупайте то, что сейчас может помочь укрепить нашу оборону и тем самым усилить нашу сдерживающую способность. Если мы не можем получить самого лучшего оборудования, тогда покупайте второсортное», – сказала она.

Правительство намерено предоставить долгосрочный оборонный бюджет после согласования будущих целей НАТО.

В прошлом месяце Фредериксен говорила, что ожидает, что долгосрочный оборонный бюджет Дании, учитывая повышенный риск опасности, будет «ближе к 5%» от валового внутреннего продукта, чем текущая цель НАТО в 2%.

Премьер-министр Дании также не исключила введение военного налога для финансирования растущих военных расходов. По оценке аналитического центра CEPOS, военный налог, который увеличит оборонный бюджет до 5% ВВП, будет стоить средней датской семье среднего класса примерно 85 000 крон в год.

НАТО планирует увеличить неофициальные цели по оборонным расходам на саммите в июне с нынешних 2% до 3% или 3,5%. По данным НАТО, вклад США в прошлом году составил 3,4% ВВП.

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