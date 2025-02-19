закрыть
20 февраля 2025, четверг, 0:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ООН: Зеленский занимает свой пост после надлежащих выборов

3
  • 19.02.2025, 23:41
  • 4,660
ООН: Зеленский занимает свой пост после надлежащих выборов

Организация Объединенных Наций ответила Трампу.

Организация Объединенных Наций не считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в среду, 19 февраля. «Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом проведенных выборов», - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором».

Ранее в тот же день Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал украинского коллегу за то, что тот «отказывается проводить выборы» главы государства, несмотря на «очень низкий рейтинг» в опросах. Он обвинил Зеленского в трате американских денег на «войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться». «Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», - написал американский лидер.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что страна будет защищать право на свое существование. «Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование», - написал он в соцсети Х.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук