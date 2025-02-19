ООН: Зеленский занимает свой пост после надлежащих выборов 3 19.02.2025, 23:41

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Организация Объединенных Наций ответила Трампу.

Организация Объединенных Наций не считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в среду, 19 февраля. «Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом проведенных выборов», - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором».

Ранее в тот же день Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал украинского коллегу за то, что тот «отказывается проводить выборы» главы государства, несмотря на «очень низкий рейтинг» в опросах. Он обвинил Зеленского в трате американских денег на «войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться». «Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», - написал американский лидер.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что страна будет защищать право на свое существование. «Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование», - написал он в соцсети Х.

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