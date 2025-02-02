Арабские страны отвергли план Трампа переселить жителей сектора Газа 2.02.2025, 3:32

Главы МИД пяти арабских стран опубликовали заявление.

Министры иностранных дел Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара отвергли предложение президента США Дональда Трампа о том, что жителей сектора Газа следует вывезти в другие арабские страны. Это следует из заявления министров, опубликованного на сайте МИД Египта в субботу, 1 февраля.

Это заявление — совместная декларация по итогам встречи глав МИД пяти арабских стран в Каире. В ней также участвовал генеральный секретарь Лиги арабских государств и руководство Организации освобождения Палестины.

В документе сказано, что арабские страны «рассчитывают на сотрудничество» с администрацией Трампа для достижения «справедливого и всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке, но «выражают неизменную полную поддержку стойкости палестинского народа на своей земле и его приверженности своим законным правам».

Главы МИД «подтверждают неприятие любого нарушения этих неотъемлемых прав, будь то посредством поселенческой деятельности, изгнания, сноса домов или аннексии земель». Они также против «перемещения, поощрения перемещения или выселения палестинцев с их земель».

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