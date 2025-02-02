Ученые: Дети учат язык раньше, чем считалось 2.02.2025, 5:44

Родителям на заметку.

Удивительное открытие совершили ученые: дети начинают изучать язык гораздо раньше, чем мы думали. Новое исследование, опубликованное в журнале Developmental Science, показывает, что этот сложный процесс начинается уже в возрасте четырех месяцев.

Долгое время считалось, что дети начинают усваивать языковые модели только после того, как настраиваются на свой родной язык в возрасте от 6 до 12 месяцев. Однако, как оказалось, это не совсем так.

К своему первому дню рождения дети уже настраивают свои уши на звуки родного языка. Этот процесс называется перцептивной настройкой. Мозг младенца начинает сортировать звуки, выделяя наиболее важные.

В первые шесть месяцев дети могут различать звуки разных языков, даже тех, которые они никогда не слышали. Например, они могут различать определенные контрасты в хинди или определять уникальные тона в мандаринском, даже если растут в англоговорящей семье.

Эта удивительная способность сохраняется недолго. В возрасте от шести до двенадцати месяцев дети начинают сосредотачиваться на звуках, которые они слышат чаще всего. Для гласных эта тонкая настройка включается примерно в шесть месяцев, а для согласных — ближе к десяти месяцам.

До сих пор считалось, что этот процесс сужения необходим младенцам для того, чтобы начать осваивать более сложные языковые навыки. Однако новое исследование показало, что младенцы в возрасте четырех месяцев уже усваивают, как физически произносятся звуки, задолго до того, как начинается это сужение.

Ученые провели эксперимент с 34 младенцами в возрасте от четырех до шести месяцев. Они создали игру «соедини узор», используя два выдуманных мини-языка. В одном языке были слова с губными звуками, в то время как в другом использовались звуки, произносимые кончиком языка. Каждое слово сопровождалось изображением мультфильма.

После того, как малыши выучили эти мини-языки и научились сочетать картинки, им показали немые видеоролики, на которых лицо человека произносило новые слова из тех же мини-языков. Оказалось, что младенцы дольше смотрели видео, где лицо соответствовало тому, что они выучили.

Это показало, что они не просто пассивно слушали раньше — они активно изучали правила мини-языков и связывали эти знания с тем, что видели.

Это открытие меняет представление о раннем изучении языка младенцами. Оно предполагает, что младенцы начинают понимать закономерности в четыре месяца, задолго до того, как они начинают перцептивно настраиваться на звуки своего родного языка.

Это открывает новые возможности для помощи детям, которые могут испытывать трудности с речью или языком. Если мы сможем помочь раньше, мы можем добиться больших перемен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com