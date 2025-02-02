Авиакатастрофа в Вашингтоне: вертолет использовался как «такси» для VIP-персон 2.02.2025, 6:21

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Армейский вертолет Black Hawk, который врезался в заходящий на посадку пассажирский самолет в Вашингтоне, использовался как «такси» для VIP-персон. В тот день он проходил проверку готовности к срочной транспортировке высшего руководства США в безопасную зону «в случае нападения на столицу».

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что в пятницу были опознаны оба пилота: это были старший уорент-офицер 2-го класса Эндрю Ллойд Ивс и штаб-сержант Райан Остин О'Хара.

12-й авиационный батальон, который базируется в Форт-Бельвуаре (штат Вирджиния) уже несколько десятилетий летает в горячие точки, от Вьетнама до Ливана, и вывозит оттуда высших чиновников. Но сейчас подразделение действует в основном внутри США, пишет WSJ.

В частности, оно отвечает за «план непрерывности операций». Который позволяет правительству продолжать работу в случае событий, подобных терактам 11 сентября 2001 года.

Пилоты также перевозят высших военных и других официальных лиц в Вашингтон. А вертолеты Gold Tops фактически стали высококлассным воздушным такси для вашингтонских VIP-персон, доставляя пассажиров в разные места Пенсильвании, Вирджинии и Мэриленде.

По словам Эндрю Логана, одного из основателей сайта Helicopters of DC, который отслеживает вертолетные операции, армейские вертолеты иногда перевозят трех- и четырехзвездных генералов из Форт-Бельвуара в Пентагон.

«Я слышал, как пилоты говорили, что им нравится быть такси для генералов», - отметил он.

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