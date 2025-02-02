Зеленский: Идея Макрона о европейских войсках в Украине обретает форму
- 2.02.2025, 8:35
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Но есть некоторые вопросы.
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения войск стран или страны Европы в Украине для предотвращения новой агрессии со стороны РФ не может стать единственными гарантиями безопасности. До сих пор остаются открытыми многие вопросы.
Об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского Associated Press.
По словам главы украинского государства, предложение от Парижа разместить европейские силы в Украине для сдерживания агрессии РФ «приобретает форму».
Однако Зеленский также выразил определенный скептицизм относительно данной идеи в качестве гарантий безопасности со стороны стран условного Запада, отметив, что остается много вопросов относительно командно-административной структуры, количества войск и их позиций.
Президент Украины рассказал, что этот вопрос подняли его французский и американский коллеги Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.
«Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как часть гарантии безопасности, но не как единственная гарантия безопасности», - сказал он.
Украинский президент подчеркнул, что «этого недостаточно».
«Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто руководит? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, переход сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие их полномочия?» - высказался Зеленский.
На вопрос журналистов, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский отметил, что они до сих пор находятся «в процессе этого диалога».