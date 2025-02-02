Путин начал лебезить перед Трампом 1 2.02.2025, 8:40

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На фоне летящей в бездну экономики РФ.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, поставивший российскую экономику на край пропасти полномасштабным вторжением в Украину, боится спровоцировать президента США Дональда Трампа на новые санкционные удары по Москве, поэтому выбрал тактику умиротворения американского лидера.

Об этом пишет аналитик и журналист Дэвид Кириченко в статье для The Hill.

Обозреватель напоминает: российская война против Украины задумывалась Кремлем как блицкриг, но в итоге подорвала репутацию российской армии и выставила Россию «бумажным тигром», а не мировой державой.

«Эта затянувшаяся война не только истощила ресурсы России, но и ускорила ее упадок на мировой арене», – отмечает автор. Путин давно одержим идеей представить себя в качестве сильного мирового лидера и вернуть России влияние, которое когда-то имел СССР. Эти империалистические желания подтолкнули его к вторжению в Украину, однако попытка продемонстрировать силу обернулась международной изоляцией и экономическими потрясениями. Недавно российский диктатор потерпел еще одно поражение на международной арене, когда в Сирии рухнул режим Башара Асада, а вместе с ним и влияние РФ на Ближнем Востоке.

«То, что когда-то казалось триумфом, превратилось в еще один вызов, еще больше напрягая и без того чрезмерно расширенные военные и экономические возможности России», – сказано в материале.

Война против Украины привела к потере Россией части Курской области. Путину даже пришлось обратиться за военной помощью к КНДР, но и с северокорейскими войсками Кремль не смог вытеснить украинскую армию из этого российского региона.

Тем временем Трамп вернулся к троллингу в социальных сетях и нацелился на Россию, отметив катастрофическое положение Путина. Диктатор, в свою очередь, не совершает никаких ответных выпадов, наоборот, он осторожно льстит президенту США. Не так давно он заявил, что «если бы у Трампа не украли победу в 2020 году», то, возможно, не было бы полномасштабного российского вторжения в Украину.

В возвращении Трампа на президентский пост Путин видит возможность вырваться из международной изоляции, закладывая основу для громкой встречи, считает аналитик.

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