закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин начал лебезить перед Трампом

1
  • 2.02.2025, 8:40
  • 5,106
Путин начал лебезить перед Трампом

На фоне летящей в бездну экономики РФ.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, поставивший российскую экономику на край пропасти полномасштабным вторжением в Украину, боится спровоцировать президента США Дональда Трампа на новые санкционные удары по Москве, поэтому выбрал тактику умиротворения американского лидера.

Об этом пишет аналитик и журналист Дэвид Кириченко в статье для The Hill.

Обозреватель напоминает: российская война против Украины задумывалась Кремлем как блицкриг, но в итоге подорвала репутацию российской армии и выставила Россию «бумажным тигром», а не мировой державой.

«Эта затянувшаяся война не только истощила ресурсы России, но и ускорила ее упадок на мировой арене», – отмечает автор. Путин давно одержим идеей представить себя в качестве сильного мирового лидера и вернуть России влияние, которое когда-то имел СССР. Эти империалистические желания подтолкнули его к вторжению в Украину, однако попытка продемонстрировать силу обернулась международной изоляцией и экономическими потрясениями. Недавно российский диктатор потерпел еще одно поражение на международной арене, когда в Сирии рухнул режим Башара Асада, а вместе с ним и влияние РФ на Ближнем Востоке.

«То, что когда-то казалось триумфом, превратилось в еще один вызов, еще больше напрягая и без того чрезмерно расширенные военные и экономические возможности России», – сказано в материале.

Война против Украины привела к потере Россией части Курской области. Путину даже пришлось обратиться за военной помощью к КНДР, но и с северокорейскими войсками Кремль не смог вытеснить украинскую армию из этого российского региона.

Тем временем Трамп вернулся к троллингу в социальных сетях и нацелился на Россию, отметив катастрофическое положение Путина. Диктатор, в свою очередь, не совершает никаких ответных выпадов, наоборот, он осторожно льстит президенту США. Не так давно он заявил, что «если бы у Трампа не украли победу в 2020 году», то, возможно, не было бы полномасштабного российского вторжения в Украину.

В возвращении Трампа на президентский пост Путин видит возможность вырваться из международной изоляции, закладывая основу для громкой встречи, считает аналитик.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов