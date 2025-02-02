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Арабские страны отвергли идею Трампа переместить палестинцев из Сектора Газа

  • 2.02.2025, 8:57
Арабские страны отвергли идею Трампа переместить палестинцев из Сектора Газа

Их лидеры считают это угрозой новой войны между Израилем и ХАМАС.

Ряд арабских стран, а также Лига арабских государств не поддержали предложение президента США Дональда Трампа массово переселить палестинцев из Сектора Газа в Египет и Иорданию. Их лидеры считают это угрозой новой войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в субботу, 1 февраля, к позиции Иордании и Египта присоединились также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Палестинская автономия.

Дипломаты арабских стран провели встречу в Каире и обнародовали обширное заявление. В нем идея Трампа названа угрозой региональной стабильности и риском распространения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В совместном заявлении также отвергаются любые попытки разделить Сектор Газа. Зато поддерживается «работа над тем, чтобы Палестинская администрация могла выполнять свои обязанности» в полосе, а также на Западном берегу реки Иордан, где она имеет частичный контроль, и в Восточном Иерусалиме, где она пока не имеет контроля.

В субботу Трамп провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, но в нем не упоминалось никакой конкретной ссылки на ситуацию с беженцами.

В то же время, репортер издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник отметил, что лидеры «обсудили возможность перемещения палестинцев из Газы в Египет на время реконструкции».

План Дональда Трампа и позиция Израиля

Недавно президент США Дональд Трамп предложил идею временно переместить палестинцев с территории Сектора Газа в Египет или Иорданию. Глава Белого дома считает, что это позволит людям «жить без беспорядков, революций и насилия, которых так много».

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