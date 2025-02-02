Россияне попали в огневой мешок на Кураховском выступе 2.02.2025, 9:03

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Враг ежедневно теряет около роты.

Ожесточенные бои продолжаются сразу на нескольких направлениях фронта, среди которых наибольшая угроза ощущается на Кураховском. В интервью «Главреду» спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что там сейчас действуют наиболее боеспособные части войск страны-агрессора России.

Он отметил, что недооценивать вражеские силы не стоит, ведь в боях против ВСУ РФ привлекла свою 90-ю танковую дивизию, которая действительно является одной из лучших. Несмотря на это, на Кураховском направлении Украина задействует морскую пехоту, которая активно бьет по подразделениям противника, которые там атакуют.

«Там (на Кураховском выступе - ред) наши бойцы дают врагу очень горячий бой и наносят ему огромные потери. Кое-где враг ежедневно теряет около роты. Это самый высокий показатель боевой работы наших военных. Кураховский выступ сбивает темпы наступательных действий врага и мешает ему интенсивно продвигаться. Можно с огромной осторожностью сказать, что наступление врага уменьшилось», - отметил Братчук.

При этом представитель УДА Юга считает, что это временное явление, ведь противник проводит перегруппировки, ротации и подтягивает больше личного состава из тех резервов, которые задействованы и которые враг, скорее всего, планировал применять позже.

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