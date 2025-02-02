В Беларуси заработали важные изменения по платной медицине
- 2.02.2025, 9:09
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С февраля начали действовать два новшества.
В Беларуси с 1 февраля ввели несколько изменений по платной медицине. Одно из них касается предельных максимальных тарифов на приемы врачами, а второе — норм времени и расхода материалов на платные медуслуги.
Стоимость приемов врачей
С 1 февраля Минздрав установил предельные максимальные тарифы на платные приемы (консультации) врачей-специалистов.
К примеру, потолок по первичному приему врачей-специалистов второй квалификационной категории — 35 рублей, а первой — 37 рублей. Дороже всего обойдет визит к врачу-специалисту, академику Национальной академии наук, доктору медицинских наук — 57 рублей.
Ограничения по времени и материалам
Минздрав с 1 феврале также утвердил нормы времени и расхода материалов на платные медуслуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов.
Так, норма платного первичного приема у врача-специалиста составляет 25 минут. За это время он должен успеть собрать жалобы, выявить факторы риска заболеваний, провести общий осмотр, поставить диагноз, назначить лечение и дополнительные исследования, а также оформить медицинскую документацию.
Норма времени на вторичный прием — 15 минут.