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В Беларуси обратили внимание на тех, кто получает доходы из-за границы

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  • 2.02.2025, 9:26
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В Беларуси обратили внимание на тех, кто получает доходы из-за границы

Ими заинтересовались налоговики.

Налоговики напомнили белорусам, что до 31 марта надо задекларировать доходы за 2024 год. Особенно они обратили внимание на тех, кто получает средства из-за границы.

Напомним, до 31 марта включительно надо успеть подать декларацию о доходах в 2024 году. При этом оплатить выставленный налог нужно будет до 2 июня этого года включительно. Сумму сбора укажут в извещениях, которые пришлют налоговики. Такие письма от них должны прийти до 30 апреля.

Брестские налоговики отдельно обращают внимание на тех, кто получает средства из-за границы: «Одними из таких доходов (который надо декларировать. — Прим. ред.), например, являются доходы, полученные физическими лицами — налоговыми резидентами Беларуси от источников за пределами (страны. — Прим. ред.)».

Также в инспекции МНС по Брестской области уточнили, что намерены работать в субботы 22 и 29 марта.

Какие доходы надо декларировать?

Надо подавать налоговую декларацию тем, кто за последние пять лет продал больше одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, больше одной квартиры или дачи. Также нужно отчитаться тем, кто продал другую недвижимость независимо от ее количества (например, офисные, складские, торговые помещения).

Задекларировать доходы также нужно и тем, кто получил средства от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и больше легковых машин.

Также отчитываться надо за подарки не от близких родственников, которые в общей сложности за год превысили сумму в 10 431 рубль. Напомним, на 2025-й эту сумму подняли до 11 516 рублей (по ним нужно будет отчитываться в 2026-м).

Доходы от источников за пределами Беларуси также попадают под декларирование. Речь, к примеру, о денежных поступлениях от работы по найму, дарения от иностранных граждан и организаций.

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