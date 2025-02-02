Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем 2 2.02.2025, 9:30

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Принято первое официальное решение.

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Об этом сообщает The Washington Post.

По сообщению издания, новые тарифы вступят в силу во вторник в 20:01 по минскому времени.

Они предусматривают:

25% тариф на большинство товаров из Канады и Мексики.

10% тариф на импорт из Китая, что является дополнением к уже действующим пошлинам в размере до 25%.

10% пошлина на энергетические продукты, в частности импорт сырой нефти из Канады.

Президент США Дональд Трамп объяснил это решение необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, в частности поставками фентанила в США.

Прямая речь Трампа: «Мы должны защитить американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех. В своей предвыборной кампании я пообещал остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков, пересекающих наши границы, и американцы в подавляющем большинстве проголосовали за это».

Трамп утверждает, что поставки фентанила из Китая попадают в США через Мексику и Канаду, поскольку эти страны не могут должным образом охранять свои границы. Он обвинил Китай в нарушении обязательств по сокращению производства фентанила и заявил, что Коммунистическая партия Китая «субсидировала и поощряла» компании к поставкам этого опасного вещества в США.

В резкой и почти враждебной форме Трамп также раскритиковал Канаду и Мексику за их роль в содействии наркоторговле.

По его словам, неспособность Канады принять более жесткие меры против оборота фентанила представляет «необычную и экстраординарную угрозу» для США, а мексиканское правительство поддерживает «невыносимый альянс» с наркокартелями.

Канада и Мексика сразу пообещали принять ответные меры.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении зеркальных тарифов на американский импорт на сумму 106 миллиардов долларов. По его словам, тарифы будут введены в две волны: первая волна на 20 миллиардов долларов вступит в силу во вторник, а остальные – через 21 день.

«Мы, безусловно, не стремимся к эскалации» , – сказал Трюдо в обращении к нации. «Но мы будем защищать Канаду, канадцев и канадские рабочие места».

Мексиканское правительство в ответ также подготовило санкционный пакет, который будет введен в ближайшее время.

В своем посте в соцсети Х президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически отвергла обвинения Трампа.

«Мы категорически отвергаем клевету Белого дома о том, что мексиканское правительство имеет альянсы с преступными организациями. Если такой альянс где-то и существует, то это с производителями оружия в США, которые продают мощное оружие этим преступным группировкам» , – написала Шейнбаум.

С момента вступления в должность в октябре ее правительство изъяло более 40 тонн наркотиков, в том числе 20 миллионов доз фентанила, сказала Шейнбаум.

«Если бы правительство США и его ведомства хотели что-то сделать с серьезным злоупотреблением фентанилом в своей стране, они могли бы, например, бороться с продажей наркотиков на улицах своих городов, чего они не делают» , – отметила она.

Американские тарифы будут оставаться в силе, пока президент не решит, что три страны приняли достаточные меры для удовлетворения требований США.

«В золотой век Дональда Трампа у нас будет только легальная иммиграция, и ни один американец не умрет от китайского/мексиканского/канадского фентанила» , – заявил представитель Белого дома.

Президент также приостановил действие минимальных правил для этих трех стран, которые позволяют беспошлинно ввозить в США небольшие пакеты стоимостью менее 800 долларов, что, по словам чиновников, является еще одним путем попадания нелегальных наркотиков на американские улицы.

Новые тарифы «повлекут огромные расходы в нашей истощенной инфляцией экономике, одновременно подвергая нас разрушительной тарифной войне «око за око» , которая нанесет ущерб ключевым экспортным рынкам, необходимым американским фермерам и производителям», – заявил президент Американской ассоциации производителей одежды и обуви Стив Ламар.

По данным Бюро переписи населения, в прошлом году американские компании и потребители приобрели в этих трех странах товаров на сумму около 1,3 триллиона долларов, включая продукты питания, электронику, автомобили и автозапчасти, а также одежду.

Новые ограничения США потенциально могут нарушить годовой объем торговли на сумму более 2,1 триллиона долларов, сообщает Reuters.

Национальный совет внешней торговли и Ассоциация потребительских брендов предупредили о повышении цен на товары повседневного спроса. Мексика является крупнейшим поставщиком импортного пива, в то время как Канада поставляет почти 60 процентов американской сырой нефти.

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