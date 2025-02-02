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Умер звезда КВН Валерий Хаит

  • 2.02.2025, 9:45
  • 10,462
Умер звезда КВН Валерий Хаит
Валерий Хаит

Он был капитаном сборной команды Одессы.

Вчера, 1 февраля в Одессе на 86-м году жизни умер писатель, журналист, драматург и телеведущий Валерий Хаит. Об этом в своих социальных сетях сообщил российский сатирик Виктор Шендерович.

«Умер — в день очередных путинских ударов по его родной Одессе. Он был золотой человек и один из символов этого города. Больше полувека назад — единственное, что могло вытащить меня с футбольной площадки, это тот КВН: Харечко, Хаит, Аксельрод… То окошко ума и свободы. Светлая память, дорогой Валерий Исаакович. И — простите нас, бедных убийц», — написал Шендерович.

Хаит увлекся КВН во время учебы в инженерно-строительном институте. Являлся капитаном сборной команды КВН Одессы в 1966—1970 годах. Также был художественным руководителем команд-чемпионов КВН из Одессы: «Деловые люди» (победили в 1972-м) и «Одесские джентльмены» (победили в 1987-м).

Также был известен как отцом основателя комического театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

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