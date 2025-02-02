В серой зоне2
- Владимир Пастухов
- 2.02.2025, 9:59
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Уже к середине весны станет ясным, как проходят мобилизацию обе стороны.
Люди хотят точности. Хотят как в той рекламе: «Сколько вешать в граммах?» Желают знать, будет или не будет сделка?
К сожалению, так не работает. Не потому, что кто-то «не просчитал» точный ответ, а потому, что точного ответа нет у истории. Она не знает, как она сложится. По одной простой причине: люди обладают свободой воли и сами делают свою историю.
Максимум, которого мы можем достичь, это отсечь невозможное и неизбежное. В том, что касается прекращения и непрекращения войны в этом году, такого нет: война может продлиться и может закончиться. В этом специфика этого года.
Мы в серой зоне, в которой существует узкое окно возможностей для прекращения войны, которого не было, на мой взгляд, с осени 2022 года, то есть больше двух лет.
Тогда была определенность: политическая цена мира и для Зеленского, и для Путина были существенно выше политической цены войны. Сейчас же происходит коррекция рынка, и на ценнике не успели написать новую цифру.
Обе стороны поэтому находятся в состоянии неопределенности, и, пока она продолжается, у Трампа, представляющего Запад, есть небольшой шанс склонить их к сделке. Это такой же «моментум», какой был в марте-апреле и в октябре-ноябре 2022 года. Потом ценник прорисовывался, обе стороны производили быстрые вычисления, и шанс на мир исчезал.
Уже к середине весны более-менее станет ясным, как проходят мобилизацию обе стороны, и на основании элементарной калькуляции нового соотношения сил на фронте либо Путин, либо Зеленский откажутся от сделки. Воспользуется ли Запад своим окном возможностей, мы узнаем довольно скоро.
Владимир Пастухов, «Телеграм»