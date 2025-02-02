С энтузиазмом в глазах: россияне начали радостно сдаваться в плен 5 2.02.2025, 10:08

8,794

Из-за пыток командиров.

Тактика россиян на фронте начала меняться. Оккупанты теперь обходят крупные населенные пункты, стараясь не заходить и не воевать в них.

В эфире «24 Канала» офицер ВСУ Сергей Цехоцкий привел пример города Покровск. Россияне в конце лета 2024 года делали попытку зайти, но поняли, что будут иметь колоссальные потери.

В 2025 году оккупанты пытаются обойти город Покровск и продвинуться на трассу Покровск – Павлоград. Для них это заканчивается очень большими потерями, которые надо пополнять.

«Хочу подчеркнуть, что с большой радостью они сдаются в плен. Глаза горят, когда они попадают к нам в плен. Рассказывают очень много интересных вещей. Самое главное – они сообщают о состоянии их подразделений», – вспомнил офицер ВСУ.

По словам Цехоцкого, российские командиры осуществляют пытки даже над своими. Кроме того, постоянно врут о реальном положении дел и постоянно забрасывают «мясные штурмы».

«Других вариантов у них нет, потому что, скорее всего, политическое руководство, а именно этот изверг Путин, гонит их. (Диктатору – 24 Канал) надо какие-то успехи, чтобы подготовиться к переговорам. Мы все это хорошо понимаем», – отметил офицер ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com