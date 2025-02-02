Авиакатастрофа в Вашингтоне: вертолет был частью миссии для эвакуации топ-чиновников в случае нападения на США 1 2.02.2025, 10:10

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Black Hawk совершал учебный полет по основному маршруту.

Вертолет Black Hawk, который ночью 30 января столкнулся с пассажирским самолетом возле аэропорта имени Рональда Рейгана возле Вашингтона (США), участвовал в программе, предусматривающей эвакуацию высокопоставленных американских чиновников в случае нападения на США. Об этом 1 февраля сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Агентство отмечает, что Black Hawk совершал учебный полет по основному маршруту Route 4 в рамках военной миссии, известной как «непрерывность управления». Она предполагает, что в случае угрозы топ-управленцев США отправят в безопасное место, чтобы они могли далее управлять страной.

В ходе последнего полета Black Hawk из 12-го авиационного батальона (дислоцируется в штате Вирджиния) с использованием приборов ночного видения выполнял учебный полет вдоль реки Потомак.

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что участники миссии проходили ежегодную плановую переподготовку для ночных полетов по «стандартному коридору».

Начальник штаба Управления авиации армии США Джонатан Козиол отметил, что часть миссии касается поддержки Пентагона, если в этом районе «произойдет что-то действительно плохое» и возникнет необходимость переместить топ-руководителей.

Reuters пишет, что последний раз миссию «непрерывность управления» правительство США активировало 11 сентября 2001 года, когда террористы из «Аль-Каиды» захватили авиалайнеры и направили их на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон, в результате чего погибло около 3 тыс. человек.

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