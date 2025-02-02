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Раритетный Mercedes 1954 года ушел с молотка за $54 миллиона

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  • 2.02.2025, 10:21
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Раритетный Mercedes 1954 года ушел с молотка за $54 миллиона

Именно этот болид выиграл Гран-при Аргентины.

Уникальный болид Mercedes-Benz W196 1954 года стал одним из самых дорогих авто всех времен и народов. В Германии на аукционе RM Sotheby's за него отдали 54 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Теперь этот Mercedes W196 Stromlinienwagen — самый дорогой болид «Формулы-1». Высокая цена авто обусловлена его редкостью, нестандартной конструкцией и гоночными успехами.

Mercedes W196 Stromlinienwagen отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесами, что является нетипичным для болидов «Формулы-1». Немецкая команда нашла пробел в регламенте соревнований, поэтому такое авто оказалось вполне легальным.

Двигатель Mercedes W196 также впечатлял в 50-х, аджже 2,5-литровую рядную восьмерку оснастили непосредственным впрыском топлива, что подняло мощность до 290 л. с. Обтекаемый спорткар способен развить 300 км/ч.

Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen. Их использовали для гонок на скоростных трассах, а вот на медленных автодромах выступали обычные болиды с открытыми колесами.

Именно на этом Mercedes W196 Stromlinienwagen Хуан-Мануэль Фанхио победил в родном для себя Гран-при Аргентины. Именно он стал чемпионом «Формулы-1» в 1954 году. Кроме того, за рулем этого болида Стирлинг Мосс занял второе место в Гран-при Италии.

С 1965 года Mercedes W196 стал экспонатом автомузея в Индианаполисе (США). Теперь он распродает часть своей коллекции и именно это авто является ее жемчужиной.

Кстати, музей выставил на аукцион и самый дорогой Chevrolet Corvetteза $7 миллионов долларов.

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