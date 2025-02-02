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Адреналиновые горки

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  • Андрей Окунь
  • 2.02.2025, 10:31
  • 3,166
Адреналиновые горки

Госдеду просто скучно жить.

Есть еще один важный фактор, мешающий началу мирных переговоров.

Ведь когда речь заходит о людях, надо помнить и про психологическую сторону вопроса.

Поэтому в данной ситуации я говорю о той самой пресловутой «движухе», без которой госдедам будет просто скучно жить.

Я уверен, что высшая прослойка политической «элиты» в России подсела на адреналиновые горки. Да что там прослойка. Главный человек страны, воля которого и питает до сих пор хаос войны, наверняка получает от нее огромное удовольствие.

Разумеется, я не могу утверждать с полной уверенностью, но то как, Путин наслаждается ролью «освободителя» и современного собирателя земель, как он рассуждает о героизме и «движухе» — все указывает на то, что «СВО» действительно подарила ему великую цель. Наделила конец его правления сакральным смыслом борьбы за место в истории.

По крайней мере сейчас он чувствует себя центром событий, концентрирует на себе внимание всего мира, которого якобы заслуживает. Европа хочет с ним переговоров, президент наиболее могущественной страны чуть ли не каждый день упоминает его имя. Одним словом, все крутится вокруг Владимира Владимировича Путина — думаете для такого человека, как он, есть хоть что-то важнее?

А когда закончится война, что ему останется? Никаких глобальных вех, борьбы за мнимый суверенитет и многополярный мир. Не заниматься же проблемами своей страны, в самом деле. Без войны у Путина останется только государственная рутина, которая всегда нагоняла на него смертную скуку, и неотвратимое приближение транзита власти.

Оно ему надо? Уверен, что нет, поэтому президент будет цепляться за свою тухлую «СВО» до последнего, ведь без нее в его жизни, можно сказать, и смысла-то нет.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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