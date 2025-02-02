Директора одного из крупнейших в Беларуси театров искали 10 месяцев 2 2.02.2025, 10:37

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Татьяна Комова

Стало известно, кого назначили.

Татьяна Комова назначена новым директором столичного Музыкального театра. 31 января ее представили коллективу. Об этом Музыкальный сообщил на своем официальном сайте.

Татьяна Комова окончила Университет культуры и искусств. В сфере культуры почти 30 лет. Работала в столичных филармонии, Театре кукол и Театре беларусской армии. С 2010 года работала замдиректора Музыкального.

К слову, это один из крупнейших театров страны. Сейчас в зале 782 места.

Предыдущий директор Сергей Пукита возглавлял коллектив пять лет, с 2019-го. Он был уволен в марте 2024 года. Причиной увольнения, видимо, стала композиция «Хочу перемен!» советской рок-группы «Кино». 16 марта того года в Музыкальном театре выступал симфонический оркестр Воронежского концертного зала с программой «Антология русского рока», в репертуаре которого как раз есть эта композиция. «Хочу перемен!» — неугодная песня в современной Беларуси. В том числе она стала одним из неофициальных гимнов протестов 2020 года.

После увольнения Пукиты его должность была вакантной более 10 месяцев.

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