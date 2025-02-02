Для «тунеядских» и пустующих квартир задним числом появилось новшество

Для «тунеядских» и пустующих квартир задним числом появилось новшество4
- 2.02.2025, 10:43
- 4,692
Оно вряд ли понравится владельцам недвижимости.
С 1 января в Беларуси повысили тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. Это затронуло в том числе квартиры, в которых никто не зарегистрирован. Для такого жилья, как и для «тунеядского», действуют экономически обоснованные тарифы, которые также подняли с начала этого года. К слову, указ о подорожании ЖКУ приняли 30 января, а начал он действовать задним числом — с начала месяца, пишет «Зеркало».
На сколько подорожали отопление и подогрев воды
Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду для такого жилья с 1 января подняли с 132,01 до 134,94 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 2,2% (в 2024-м повышение было на уровне 4,5%).
Для сравнения: субсидируемый государством тариф сейчас составляет 24,7187 рубля за 1 Гкал. В последний раз его повышали с июня 2023-го, а следующий раз будет в начале лета нынешнего года (он увеличится до 27,2323 рубля).
То есть получается, что сейчас — в январе — отопление и горячая вода в пустующих и «тунеядских» квартирах почти в 5,5 раза дороже, чем в обычных.
Как изменятся суммы в жировках
К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» прописан один человек. По льготному тарифу за потребленный объем в 1,0163 Гкал за январь надо будет заплатить 25,12 рубля, а по полному — 137,14 рубля (в декабре прошлого года было 134,16 рубля).
За горячую воду — за 0,4198 Гкал — в этой же квартире льготному тарифу сейчас выйдет 10,38 рубля, а по полному — 56,65 рубля (в декабре было 55,42 рубля).