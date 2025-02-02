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Трамп начинает глобальную революцию

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  • Сергей Климовский
  • 2.02.2025, 10:54
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Трамп начинает глобальную революцию
Дональд Трамп

Одним росчерком пера Америку сделали снова великой.

Заморозка Трампом на три месяца финансирования помощи всем-всем-всем привела к глобальному эффекту – уже зазвучали голоса, уважаемые американские империалисты и неоколониалисты, вернитесь, пожалуйста. Нам без вас плохо.

Республиканцы и Трамп непринужденно взбудоражили планету и заставили даже ООН войти в новое состояние ее перманентной обеспокоенности. У ультраимперцев в Москве произошел взрыв негодования, и они стали задавать кремлевцам вопрос: США вышли из Всемирной организации здравоохранения при ООН, а почему мы все еще в ней? Ведь РФ всегда была против ВОЗ и прививок от гриппа. Опять американцы нас опередили.

Канцелярия генсека ООН составила и направила в Белый дом список, сколько людей гипотетически умрет по всему миру без прививок и помощи США. Сообщила, взнос США это 22% от всего бюджета ООН и 27% расходов ООН на миротворческие миссии. Китай и РФ не готовы компенсировать такую потерю. Гутерриш направил лично Трампу письмо, в котором просит сделать исключения для некоторых программ ВОЗ и ООН.

Трамп одним росчерком пера сделал Америку снова великой. Как и обещал. Осенью будет требовать на Генассамблее реформы ООН и ее Совбеза, к чему четыре года клонил Байден. Преемственность, однако. Заодно Трамп хочет получить ответ, зачем ООН с 1974 г. платит деньги 1100 своим миротворцам, находящимся на Голанах, если в декабре 2024 г. они не воспрепятствовали армии Израиля оккупировать в Сирии гору Хеврон и другие территории. Может лучше перевести их в Украину, или на границы Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой. Пусть отражают там атаки мигрантами согласно инструкциям ООН. Трамп исходит из того, если он без ООН смог принудить Нетаньяху к перемирию с Газой, то зачем тратить на ООН деньги.

Решение Трампа выслать нелегальных мигрантов тоже всколыхнуло полмира. Особенно страны Центральной и Южной Америки. Это посыл, прежде всего, к многочисленным эмигрантам из Венесуэлы и Никарагуа: друзья, пора вернуться домой и снести диктатуры.

Под его влиянием ХДС/ХСС сделала разворот на 180% от политики Меркель – примем всех. Настолько крутой, что «Зеленые» попросили ее снизить градус риторики, иначе не войдут в коалицию с ней. Шольц позволил себе заявить, что США освободили Германию от гитлеризма, что вызвало гневный окрик из ведомства Лаврова, вы все врете, это сделали мы. После общения с Маском немцы впервые за 80 лет отважились ткнуть московитов в факты и поблагодарить США. Революционная подвижка.

Между тем Трамп съездил в турне благодарения по колебавшимся штатам. Призывал и в будущем голосовать за республиканцев. На митинге в Лас-Вегасе 26 января он разъяснял экономическую политику партии. Сообщил, что отменил налог на чаевые, его платили 700 тыс. человек, и что хочет направить 88 тыс. новых налоговиков, принятых Байденом на работу, охранять границу с Мексикой. Заметил полушутя, налоговикам полагается оружие, пусть они и применяют его на границе.

Трамп хочет сократить госдолг. Но на первый взгляд делает два противоположные шага – сокращает госрасходы, и при этом уменьшает налоги, вместо того чтобы оставить их на прежнем уровне. Но это на первый взгляд.

Стратегия Демпартии, особенно со времен Обамы, очень близка к советской – отобрать и поделить, но без ее крайностей – национализировать все и фермеров согнать в колхозы. В рамках нее Демпартия всегда увеличивала налоги, в отличие от республиканцев, которые их всегда снижали. Но налоги на прибыль предприятий и на роскошь нельзя повышать до бесконечности. Есть красная линия, после которой производство и потребление падают, и возникает дефицит всего, включая здравого смысла.

Партия Обамы старалась ее не переходить. Поэтому шла другим путем – расширяла налоговую базу, вплоть до обложения чаевых. До ввода налогов на благотворительность, в отличие от Украины 2024 г., в США не дошло. Толпы специально обученных бездельников с компьютерами внимательно следили за всеми, кто что-нибудь делает, чтобы взять налог, и вложить эти деньги в программы по смене пола и в другие оригинальные идеи.

Но делильщики и пилильщики не заметили, как перешли другую красную линию, когда их программы помощи и системы налогообложения вышли за рамки здравого смысла, а их привилегии и полномочия вызвали раздражение, чем и воспользовались республиканцы с Трампом. Теперь они отменили налог на чаевые и устроили ревизию всем госпрограммам на предмет их рациональности. Международные программы не стали исключением. Тем более, что на две самые известные из них USAID и Госдепа в 2023 г. выделили из бюджета более 60 млрд. долларов. Это без тех 60 млрд., которые Конгресс в апреле 2024 г. выделил Украине, Израилю и другим, и которые команда Байдена не успела освоить к 2025 г.

Хавьер Миллей делал год похожее в Аргентине, разгребая завалы социалистического перераспределения семейства Киршнер и перонистов. Он называет себя последователем экономической теории Мюррея Ротбарда и на инаугурации Трампа произнес: «Жизни людей не могут зависеть от воли бюрократа за прилавком, продающего административные услуг». Обозначил своей целью уменьшить полномочия государства. Трамп симпатизирует Миллею. Поэтому и пригласил на инаугурацию его, а не автократа Орбана.

На митинге Трамп также заявил, что «прекратил зеленый обман». Так как в Неваде не все его поняли, то пояснил, что называет так зеленый переход в энергетике. Через три дня несколько депутатов в Европарламенте из разных стран тоже призвали – бурить и еще раз бурить. Скоро бурить будут все. Зеленый переход не отменяется, а лишь откладывается до победы над рашизмом. Похоже, в год Змеи выходят на финал плана «Анаконда».

Сергей Климовский, «Главред»

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