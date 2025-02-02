Некоторых белорусов возмутила победа 11-классницы из Кобрина на областной олимпиаде по немецкому 4 2.02.2025, 10:58

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Директор школы им ответил.

Несколько дней назад в TikTok появился ролик о том, что ученица кобринской СШ № 3 Констанция Функ заняла первое место на областной олимпиаде по немецкому языку среди 11-х классов. Неожиданно некоторые комментаторы отнеслись к этой информации скептически, кто-то даже посчитал победу девушки не совсем честной. Директор школы им ответил, пишет издание «Кобринский вестник».

За несколько дней видео, в котором Констанция рассказывает о своей победе набрало уже более 108 тысяч просмотров. У него свыше 2300 лайков и 180 комментариев. В них некоторые пользователи возмущаются, что в ролике не указана важная деталь: девушка родилась и выросла в Германии, а в Кобрин приехала меньше двух лет назад. Кто-то, учитывая этот факт, посчитал работу ее учителя Наталья Черкасюк незначительной для победы.

— К сожалению, в нашем обществе еще встречаются люди, которым сложно принять тот факт, что любой успех — это прежде всего результат самоотверженного труда, целеустремленности, самодисциплины и жажды познания конкретного человека, — эмоционально высказался по этому поводу Александр Шеметюк, директор СШ № 3, где учится девушка. — Гораздо проще объяснить все стечением обстоятельств, везением, мошенничеством, ретроградным Меркурием. Особенно нелепо выглядят комментарии, в которых высказываются претензии к «неславянскому» имени девушки. Комментарии, к слову, оставлены Доминиками, Миланами… Впрочем, оставим это на их совести.

Руководитель учебного заведения объяснил, что в соответствии с порядком проведения республиканской олимпиады по немецкому языку, участвовать в учебных соревнованиях не могут ученики, для которых иностранный язык является родным.

— Для Констанции родной язык — русский. В чем легко убедиться, пообщавшись с ней. Она живет и воспитывается в русскоязычной семье. Является гражданкой Республики Беларусь, — подчеркивает Александр Шеметюк. — Безусловно, проведя много лет в Германии, она приобрела хороший уровень разговорного немецкого, чистое произношение и обширный словарный запас. Это стало хорошей основой для подготовки к олимпиаде, но республиканская олимпиада — это не конкурс переводчиков или соревнование на чистоту произношения.

Директор уточняет, что олимпиада — это в первую очередь интеллектуальное соревнование, где мало знать, но нужно еще уметь обращаться со словом, работать с текстом, анализировать. Все эти навыки «с неба не падают». Он уверен, что успех Констанции закономерен благодаря ее целеустремленности, усердию, таланту и любви к предмету.

— И уже тем более нельзя умолять заслуги педагога. Даже алмаз, чтобы стать бриллиантом, нуждается в огранке <…>, — образно описывает работу учительницы директор и продолжает. — Кстати, возможно, это удивит интернет-хейтеров, но Констанция набрала на олимпиаде 135,5 баллов из 150 возможных. И даже в третьем туре (говорение) максимум в 50 баллов ей не покорился, что свидетельствует о высоком уровне заданий и тщательном их подборе именно с целью создания равных условий для всех. Допущенные ошибки уже тщательно проанализированы вместе с педагогом.

Александр Шеметюк также отметил, что Констанция не единственная ученица Кобрина, которая завоевала диплом на олимпиаде по немецкому языку. В копилке сборной еще две награды — это дипломы III степени школьников из местных СШ № 2 11-классницы Юлии Дементюк и 9-классника Дмитрия Бельского.

— Надеюсь, их имена и фамилии достаточно традиционны для признания успеха нашей уважаемой интернет-публикой, — добавил директор.

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