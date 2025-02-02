Венгрия заявила о согласии на новые санкции против РФ 2 2.02.2025, 11:19

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После договоренности с Трампом.

В Венгрии заявили, что согласятся не блокировать новые санкции ЕС против России только после договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр европейских дел страны Янош Бока, передает N-TV.

По его словам, Европейский Союз должен быть «очень осторожным» при принятии новых санкций против России. Кроме того, Бока считает, что страны-члены ЕС должны договориться с новой администрацией Трампа о смысле и содержании нового пакета ограничений.

«Без такого соглашения венгерское правительство не видит оснований для дальнейших санкционных решений», - отметил Бока, который является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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