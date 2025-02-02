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18-летний белорус успешно дебютировал в чемпионате Португалии

  • 2.02.2025, 11:33
18-летний белорус успешно дебютировал в чемпионате Португалии

Дебютный гол Трофима Мельниченко помог «Порту Б» победить «Академико Визеу».

В матче чемпионата Португалии (Д2) по футболу «Порту Б» победил «Академико Визеу» со счетом 3:2.

Дебютным голом за команду хозяев отличился 18-летний белорусский форвард Трофим Мельниченко. Белорус также поучаствовал еще в одном взятии ворот, когда отдал пас на партнера, после фола на котором был назначен 11-метровый удар, пишет «Прессбол».

На 58-й минуте Мельниченко получил желтую карточку.

«Порту Б» с 17 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Академико» с 29 баллами идет на 7-й позиции.

Порту Б — Академико Визеу — 3:2

Голы: 1:0 — Вонич (1). 2:0 — Мельниченко (12). 2:1 — Альмейда (39, с пенальти). 3:1 — Вонич (77, с пенальти). 3:2 — Паулиньо (84).

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