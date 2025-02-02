«Убийственная идея»: офицер ВСУ рассказал о главной проблеме оккупантов в Волчанске 2.02.2025, 11:46

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Силы обороны Украины держат огневой контроль над логистическими путями.

Силы обороны Украины имеют огневой контроль над логистическими путями оккупантов на Волчанском направлении. Об этом заявил офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко «Историк» в эфире КИЕВ24.

По его словам, сейчас на этом участке фронта использование бронетехники для врага - «убийственная идея». Сейчас Волчанск выглядит как Бахмут и другие города, уничтоженные Россией.

«Российские оккупанты используют достаточно широкий спектр огневого поражения. Это ствольная и реактивная артиллерии, это дроны-бомберы, FPV также. Учитывая это, а также погодные условия, нашим бойцам чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения, но оборону держим крепко», - отметил «Историк».

Офицер отметил, что Силы обороны держат огневой контроль над логистическими путями оккупантов.

«Использование бронетехники для них просто убийственная идея, поскольку она сразу попадает в поле зрения нашей разведки, которая очень быстро реагирует и передает координаты для наших операторов дронов и артиллерии, которые результативно поражают цели», - отметил он.

Как добавил «Историк», россияне передвигаются малыми пехотными группами. Очень часто их операции не имеют успеха. Такая тактика позволяет ВСУ истощать россиян и ломать их планы еще на пути к линии боевого соприкосновения.

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