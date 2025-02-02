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В белорусском театре появился 33-летний руководитель

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  • 2.02.2025, 12:01
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В белорусском театре появился 33-летний руководитель
Артем Пинчук

Кто это?

Новым художественным руководителем Театра белорусской армии стал Артем Пинчук. Его фамилия появилась на странице театра на сайте Минобороны.

Артем Пинчук родился в августе 1991 года в Мозыре, ему 33 года. В 2014-м окончил факультет традиционной беларусской культуры и современного искусства по специальности «народное творчество (театральное)» Университета культуры и искусств. С того времени работал в столичном Новом драматическом театре как актер и режиссер. Также был занят в проектах театра «Территория мюзикла».

В Молодежном театре эстрады Пинчук занят в исторической мелодраме «Без срока давности» в роли военного контрразведчика, офицера Смерша майора Светлова. По очереди с ним эту роль играет Руслан Чернецкий, назначенный в прошлом году на должность министра культуры.

Предшественницей Пинчука являлась Марина Дударева, занимавшая должность художественного руководителя Театра белорусской армии с 2013 года. В декабре 2024-го она была уволена — причины остались неизвестными.

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