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Россияне убили известную украинскую актрису во время обстрела Полтавы

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  • 2.02.2025, 12:32
  • 6,448
Россияне убили известную украинскую актрису во время обстрела Полтавы
Анастасия Кольвах

Ей было 30 лет.

Украинская актриса театра и волонтер Анастасия Кольвах погибла в результате российского удара по дому в Полтаве. Женщине было 30 лет.

Печальную новость сообщил Театр Современного Диалога в Полтаве, где работала Анастасия, передает УНИАН.

«1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка», - указано в посте в Facebook.

На трагедию также отреагировала ее коллега Диана Шайдаева. Она написала о покойной актрисе так:

«С Настей мы не то что бы очень близки, мы вместе играли в театре в 2020-2021 году, делили еду и немного секреты, делали друг другу массаж, обкатали полстраны с выступлениями. Настя ходила на колядную мастерскую и играла Козу в нашей Коляде, а после подвозила нас с сестрой домой. Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая. Никогда раньше не заставляла себя верить в лучшее так, как сегодня. День в дожде, бесконечных бутербродах и обновлении чатов. Вечером нам сообщили, что Настя погибла».

Анастасия Кольвах сотрудничала с общественной организацией UAnimals. По словам коллег, женщина была всесторонне одаренная, ведь работала как в сфере культуры, так и в IT. Активно волонтерила во время войны. Кстати, ее муж служит сейчас в ВСУ.

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