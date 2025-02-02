Россияне убили известную украинскую актрису во время обстрела Полтавы 9 2.02.2025, 12:32

6,448

Анастасия Кольвах

Ей было 30 лет.

Украинская актриса театра и волонтер Анастасия Кольвах погибла в результате российского удара по дому в Полтаве. Женщине было 30 лет.

Печальную новость сообщил Театр Современного Диалога в Полтаве, где работала Анастасия, передает УНИАН.

«1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка», - указано в посте в Facebook.

На трагедию также отреагировала ее коллега Диана Шайдаева. Она написала о покойной актрисе так:

«С Настей мы не то что бы очень близки, мы вместе играли в театре в 2020-2021 году, делили еду и немного секреты, делали друг другу массаж, обкатали полстраны с выступлениями. Настя ходила на колядную мастерскую и играла Козу в нашей Коляде, а после подвозила нас с сестрой домой. Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая. Никогда раньше не заставляла себя верить в лучшее так, как сегодня. День в дожде, бесконечных бутербродах и обновлении чатов. Вечером нам сообщили, что Настя погибла».

Анастасия Кольвах сотрудничала с общественной организацией UAnimals. По словам коллег, женщина была всесторонне одаренная, ведь работала как в сфере культуры, так и в IT. Активно волонтерила во время войны. Кстати, ее муж служит сейчас в ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com