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Европейские компании требуют повышения пошлин на удобрения из Беларуси

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  • 2.02.2025, 12:48
Европейские компании требуют повышения пошлин на удобрения из Беларуси
Фото: DELFI

Европейская комиссия предложила постепенное увеличение в течение 3-х лет.

Европейские производители удобрений требуют повышения пошлин на импорт из России и Беларуси, утверждая, что текущие меры слишком слабы, пишет Financial Times (перевод — «Еврорадио»).

После того как Россия перенаправила свои газовые поставки, увеличив производство удобрений, которые не подпадают под санкции, европейские компании оказались в невыгодном положении.

Они столкнулись с ростом затрат на газ, что делает их продукцию менее конкурентоспособной на фоне демпинга со стороны России и Беларуси.

В ответ на эти опасения Европейская комиссия предложила постепенно увеличивать пошлины на удобрения из России и Беларуси в течение трех лет.

Однако многие производители считают, что предложенные меры слишком запоздалые.

Генеральный директор Yara International, Свейн Торе Хольсетер, подчеркнул, что текущий подход отодвигает решение проблемы, и потребуется гораздо больше времени, чтобы обеспечить конкурентоспособность европейской продукции.

Представители отрасли также предупредили, что слишком высокие цены на природный газ в Европе могут вынудить производителей перенести свои мощности в другие регионы, что приведет к долгосрочным экономическим последствиям. В то же время США призывают своих фермеров закупать более дешевые удобрения, что увеличивает давление на европейских производителей.

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