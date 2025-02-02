Европейские компании требуют повышения пошлин на удобрения из Беларуси

Европейские компании требуют повышения пошлин на удобрения из Беларуси3
- 2.02.2025, 12:48
Европейская комиссия предложила постепенное увеличение в течение 3-х лет.
Европейские производители удобрений требуют повышения пошлин на импорт из России и Беларуси, утверждая, что текущие меры слишком слабы, пишет Financial Times (перевод — «Еврорадио»).
После того как Россия перенаправила свои газовые поставки, увеличив производство удобрений, которые не подпадают под санкции, европейские компании оказались в невыгодном положении.
Они столкнулись с ростом затрат на газ, что делает их продукцию менее конкурентоспособной на фоне демпинга со стороны России и Беларуси.
В ответ на эти опасения Европейская комиссия предложила постепенно увеличивать пошлины на удобрения из России и Беларуси в течение трех лет.
Однако многие производители считают, что предложенные меры слишком запоздалые.
Генеральный директор Yara International, Свейн Торе Хольсетер, подчеркнул, что текущий подход отодвигает решение проблемы, и потребуется гораздо больше времени, чтобы обеспечить конкурентоспособность европейской продукции.
Представители отрасли также предупредили, что слишком высокие цены на природный газ в Европе могут вынудить производителей перенести свои мощности в другие регионы, что приведет к долгосрочным экономическим последствиям. В то же время США призывают своих фермеров закупать более дешевые удобрения, что увеличивает давление на европейских производителей.