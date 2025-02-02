NYT: Ким Чен Ын в шоке от потерь своих солдат под Курском 7 2.02.2025, 12:51

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Ким Чен Ын

Войска отозваны.

Северная Корея отправила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Спустя два месяца боев потери КНДР были настолько большие, что пришлось срочно выводить группировку в тыл. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники в Украине и США.

Последние две недели северные корейцы перестали появляться на линии фронта в Курской области РФ. Решение о выводе было принято на фоне колоссальных потерь в боях.

«Украинские солдаты, воевавшие против северокорейских подразделений, характеризуют их как свирепых бойцов. Однако, как отмечают украинские официальные лица, дезорганизация в рядах северокорейцев и отсутствие координации с российскими войсками привели к значительным потерям. По свидетельствам украинских военных и бойцов на передовой, после прибытия на поле боя северокорейские солдаты предоставлены сами себе, атакуют с минимальной бронетехникой и редко осуществляют перегруппировку или отход», - говорится в статье.

Надежды Москвы на то, что северокорейцы помогут вытеснить украинские силы из Курской области, так и не оправдались.

Чем дольше ВСУ сохраняют плацдарм на территории РФ, тем сильнее это бьет по репутации диктатора РФ Владимира Путина.

По данным американской разведки именно северокорейский диктатор Ким Чены Ын был инициатором отправки своих войск в Россию. Путин радостно поддержал эту идею.

«В Россию были отправлены солдаты наиболее подготовленных подразделений спецназначения КНДР. Однако россияне, судя по всему, использовали их в качестве «пушечного мяса», посылая их волнами умирать на усеянные минами поля и под шквальный огонь ВСУ», - пишет NYT.

Именно тяжелейшие потери заставили Кима отвести свои войска. Эксперты уверены, что это временная мера. Скорее всего, северокорейцев вернут на поле боя после восстановления и новой подготовки. Судя по всему, в Кремле не хотят ссориться с Пхеньяном, истребив в «мясных штурмах» их солдат.

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