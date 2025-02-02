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Ученые объяснили, почему на ночь очень хочется кушать

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  • 2.02.2025, 13:11
Ученые объяснили, почему на ночь очень хочется кушать

Этот феномен имеет чисто биологическое обоснование.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни имел непреодолимое желание съесть что-нибудь сладенькое или солененькое на ночь, пишет ТСН.

Ученые раскрыли секрет повышения аппетита в вечернее время, этот феномен имеет чисто биологическое обоснование. Ученые объяснили, что именно в это время суток снижается выработка гормонов, отвечающих за обмен веществ. К тому же, если человек ведет малоподвижный образ жизни, он будет чувствовать постоянный голод не только вечером, но и на протяжении всего дня. Это спровоцировано тем, что тратится мало энергии.

А еще довольно немаловажную роль играет эмоциональное состояние. Усталость и стресс часто заставляют искать утешение в пище, особенно это касается высококалорийных продуктов.

Ученые называют еще несколько ключевых факторов, влияющих на повышение аппетита вечером. Это:

нарушение режима сна;

пропускание основных приемов пищи;

несбалансированное питание.

Чтобы решить эту проблему, эксперты рекомендуют не пропускать завтраки, обеды и ужины, соблюдать правила здорового питания и вести по возможности активный образ жизни или просто двигаться в течение дня. Также важно научиться справляться со стрессом без помощи чего-нибудь сладкого или жирного и хорошо высыпаться.

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