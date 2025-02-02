Удар по интернату в Судже: ВСУ доказали, что КАБ запустил самолет РФ

Удар по интернату в Судже: ВСУ доказали, что КАБ запустил самолет РФ3
- 2.02.2025, 13:38
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Показан скриншот системы «Вираж-планшет».
Министерство обороны России пытается возложить ответственность на ВСУ за бомбардировку бывшего интерната в Судже (Курская область), где укрывались гражданские.
Однако украинские военные опровергли эти обвинения. Воздушные силы ВСУ опубликовали доказательства, что удар был нанесен с территории, подконтрольной ВС РФ, и российским самолетом, пишет «Диалог.UA».
Атака на трехэтажное здание в Судже произошла в субботу, 1 февраля, примерно в 18:00 вечера. В момент удара внутри находились 86 мирных россиян и 4 украинских правоохранителя.
По последним данным, погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения, остальные не пострадали.
Как только стало ясно, что целью атаки стало здание с гражданскими, Минобороны РФ немедленно обвинило в случившемся ВСУ. Российская сторона заявила, что удар якобы был нанесен из Сумской области ракетами HIMARS. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Тем временем российские Z-каналы, которые незадолго до этого радостно сообщали о точном попадании российской бомбы по позициям ВСУ в Судже, поспешно удалили свои сообщения, подстраиваясь под новую официальную версию Москвы.
В ВСУ заверили, что бомбардировку интерната осуществила российская авиация. «Наносить удары бомбами по мирным - это фирменный почерк российских преступников. Даже когда мирные - это их собственные граждане, россияне», - отметили в Воздушных силах ВСУ.
Военные опубликовали скриншоты системы «Вираж-планшет», на которых запечатлена траектория движения российской авиабомбы. Судя по ней, российский КАБ летел с востока, с территории, которая подконтрольна российской армии.