Имеет ли право белорус обедать на своем рабочем месте? 6 2.02.2025, 13:51

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Специалисты ответили.

Не у всех работников есть время, деньги и возможности ходить в обеденный перерыв в столовые или кафе. Поэтому некоторые из них предпочитают обедать на рабочем месте. Имеют ли они на это право? Оказывается, нет, ответили эксперты изданию «Аргументы и факты в Беларуси».

По общему правилу, принимать пищу на рабочем месте запрещено, и не имеет значения это контора предприятия, объект строительства или офис, пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев. Это противоречит правилам охраны труда и санитарно-гигиеническим нормам.

Обедать можно только в специально отведенных помещениях. Для этого наниматель обязан оборудовать комнату для отдыха и приема пищи, если у работников нет доступа к объектам общественного питания.

Но из этого правила есть исключения, отметил адвокат.

Если характер работы не позволяет установить перерыв, то сотрудник вынужден обедать на рабочем месте. В таком случае время, отведенное для отдыха и еды, включается в рабочее время.

Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются нанимателем в соответствии с коллективным договором, соглашением либо правилами внутреннего трудового распорядка.

Если по условиям производства работник не может покинуть рабочее место, нанимателю необходимо создать условия для приема пищи работником в течение рабочего времени. Это актуально, например, для сторожа. Такому сотруднику спать на рабочем месте нельзя, а вот принимать пищу на рабочем месте можно с включением время приема пищи в рабочее и оплатой в полном объеме.

Кроме того, уточнил адвокат, нужно различать такие понятия, как «перерыв для отдыха и питания» и «время для приема пищи». В первом случае можно покидать рабочее место, а во втором случае нельзя, так как нет перерыва в течении рабочего времени.

Всегда нужно помнить про правила охраны труда. Например, если сотрудник работает у опасного агрегата, он должен соблюдать технику безопасности и в обеденный перерыв. Если по вине нанимателя в компании нет возможности предоставить перерыв и места для питания, сотрудник вынужден обедать в рабочее время и на рабочем месте, то наказать работника наниматель не может, так как сам не создал условия для отдыха и приема пищи.

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