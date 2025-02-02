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Путин назвал Трампа «хозяином»

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  • 2.02.2025, 13:59
  • 5,016
Путин назвал Трампа «хозяином»

И пообещал, что США «наведут порядок».

Диктатор РФ Владимир Путин разразился нескромными комплиментами в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он отчаянно пытается понравиться новому лидеру США. С лестными словами в адрес Трампа российский диктатор выступил в эфире пропагандистской программы «Москва. Кремль. Путин», передает Dialog.UA.

Путин утверждает, что Трамп «наведет порядок» в Европе. «Я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они станут у ноги «хозяина» и будут нежно помахивать хвостиком», - заявил глава РФ.

Это не первая его лесть в адрес руководителя Америки. Ранее Путин, пытаясь понравиться Трампу, заявил о том, что в ходе предыдущих президентских выборов в США у республиканца якобы «украли победу». Он также уверял, что не отдал бы приказ на вторжение в Украину, если бы Трамп занимал пост президента США в 2022 году.

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