Между РФ и Китаем назревает торговая война 2 Марк Ворошилов

2.02.2025, 14:22

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Москва впервые ответила на удары Пекина.

Впервые Москва осмелилась ответить старшему китайскому брату, от которого полностью зависит ее существование как страны. Между Китаем и Россией назревает торговая война, что вновь ставит под сомнение их декларируемое «партнерство».

Россия ввела значительное количество пошлин на автомобили из Китая. Это сильно затрагивает китайских автопроизводителей, доминирующих на российском рынке после ухода западных брендов.

До 2022 года российский автомобильный рынок входил в десятку крупнейших в мире, причем большинство автомобилей производилось западными компаниями.

После нападения РФ на Украину и последующего ухода западных брендов, китайские автопроизводители, такие как Geely и Chery, быстро заняли освободившуюся нишу.

Доля Китая на российском автомобильном рынке выросла с менее чем 10% в 2021 году до более чем 60% в 2023 году. Китай давно пренебрегает интересами России и ее экономики, выжигая внутренний российский рынок. Часто российские производители вообще не могут попасть на рынок КНР.

У Москвы существует значительная проблема с юанем. Однако впервые Москва осмелилась ответить своей метрополии. Москва выразила обеспокоенность по поводу растущей зависимости от китайского импорта и возможного ущерба для отечественной промышленности.

В ответ на это в октябре 2024 года Россия повысила утилизационный сбор на импортные автомобили на 70-85% в зависимости от объема двигателя. Это повышение делает утилизационный сбор в России дороже, чем компенсационные пошлины ЕС на китайские электромобили.

Ранее Пекин заблокировал поставки российской пшеницы, не пропуская производителей на свой рынок. Формально это объясняется требованиями фитосанитарного контроля, но фактически эксперты называют этот шаг экономическим давлением на Москву.

Ранее Россия рассчитывала значительно увеличить экспорт зерна в Китай после введения западных санкций. Однако Китай продолжает делать ставку на закупки зерна у более надежных партнеров, таких как Украина, Австралия и Канада, в то время как доступ российских производителей к китайскому рынку остается ограниченным.

Реакция Китая

Китайские власти поручили местным предприятиям всесторонне оценить потенциальное влияние повышения тарифов и соответствующим образом скорректировать свои ценовые стратегии или содействовать локализации на внешних рынках.

Это свидетельствует о растущем недовольстве Пекина действиями Москвы. Эти события подчеркивают нарастающую торговую напряженность между Россией и Китаем, что ставит под сомнение их декларируемое стратегическое партнерство.

Россия, стремясь защитить свою промышленность, рискует ухудшить отношения с Китаем, который стал ее ключевым экономическим партнером в последние годы.

Марк Ворошилов, «Диалог.UA»

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