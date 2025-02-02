На границе с Беларусью покончил с собой польский солдат
- 2.02.2025, 14:38
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Солдат участвовал в операции «Безопасное Подляшье».
В Польше на границе с Беларусью солдат покончил самоубийством. Трагедия произошла в ночь с субботы, 1 февраля, на воскресенье. Информация об этом появилась в соцсети Х польского Оперативного командования Вооруженных сил.
Z głębokim żalem informujemy, że dziś w nocy na terenie działań operacji Bezpieczne Podlasie doszło do samobójczej śmierci jednego z żołnierzy.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 2, 2025
Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury.
Rodzina i bliscy zmarłego żołnierza… pic.twitter.com/nhGAY1DIVf
По данным Оперативного командования, солдат участвовал в операции «Безопасное Подляшье», которая стартовала на польско-беларусской границе 1 августа.
— Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под руководством прокуратуры, — сообщает ведомство. — Семье и родственникам погибшего военнослужащего оказана психологическая помощь.
Как сообщает RMF24, во время операции «Безопасное Подляшье» солдаты оказывают поддержку пограничникам.