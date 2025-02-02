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На границе с Беларусью покончил с собой польский солдат

  • 2.02.2025, 14:38
  • 2,056
На границе с Беларусью покончил с собой польский солдат

Солдат участвовал в операции «Безопасное Подляшье».

В Польше на границе с Беларусью солдат покончил самоубийством. Трагедия произошла в ночь с субботы, 1 февраля, на воскресенье. Информация об этом появилась в соцсети Х польского Оперативного командования Вооруженных сил.

По данным Оперативного командования, солдат участвовал в операции «Безопасное Подляшье», которая стартовала на польско-беларусской границе 1 августа.

— Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под руководством прокуратуры, — сообщает ведомство. — Семье и родственникам погибшего военнослужащего оказана психологическая помощь.

Как сообщает RMF24, во время операции «Безопасное Подляшье» солдаты оказывают поддержку пограничникам.

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