На границе с Беларусью покончил с собой польский солдат 2.02.2025, 14:38

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Солдат участвовал в операции «Безопасное Подляшье».

В Польше на границе с Беларусью солдат покончил самоубийством. Трагедия произошла в ночь с субботы, 1 февраля, на воскресенье. Информация об этом появилась в соцсети Х польского Оперативного командования Вооруженных сил.

Z głębokim żalem informujemy, że dziś w nocy na terenie działań operacji Bezpieczne Podlasie doszło do samobójczej śmierci jednego z żołnierzy.



Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury.



Rodzina i bliscy zmarłego żołnierza… pic.twitter.com/nhGAY1DIVf — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 2, 2025

По данным Оперативного командования, солдат участвовал в операции «Безопасное Подляшье», которая стартовала на польско-беларусской границе 1 августа.

— Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под руководством прокуратуры, — сообщает ведомство. — Семье и родственникам погибшего военнослужащего оказана психологическая помощь.

Как сообщает RMF24, во время операции «Безопасное Подляшье» солдаты оказывают поддержку пограничникам.

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